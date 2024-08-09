На Закарпатті чоловік за $4500 пропонував військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією через річку Тиса

Закарпатець за 4500 доларів мав допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією.

На Закарпатті судитимуть місцевого жителя, який вимагав 4500 доларів за переправлення військовозобов’язаного до Румунії. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«Прокурор Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо 24-річного чоловіка за фактом сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що закарпатець за 4500 доларів мав допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією. Маршрут розпочинався із селища Великий Бичків, де і проживав переправник. До лінії кордону він із «клієнтом» дісталися велосипедами, далі шлях останнього мав пролягати через річку Тиса.

Наприкінці травня, після одержання грошової винагороди, мешканця Рахівщини було викрито та затримано за 30 м від лінії державного кордону.

Надалі розгляд провадження здійснюватиме Рахівський районний суд.

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