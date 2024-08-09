Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті чоловік за $4500 пропонував військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією через річку Тиса

23:59, 9 серпня 2024
Закарпатець за 4500 доларів мав допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією.
На Закарпатті чоловік за $4500 пропонував військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією через річку Тиса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті судитимуть місцевого жителя, який вимагав 4500 доларів за переправлення військовозобов’язаного до Румунії. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«Прокурор Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо 24-річного чоловіка за фактом сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що закарпатець за 4500 доларів мав допомогти військовозобов’язаному перетнути кордон з Румунією. Маршрут розпочинався із селища Великий Бичків, де і проживав переправник. До лінії кордону він із «клієнтом» дісталися велосипедами, далі шлях останнього мав пролягати через річку Тиса.

Наприкінці травня, після одержання грошової винагороди, мешканця Рахівщини було викрито та затримано за 30 м від лінії державного кордону.

Надалі розгляд провадження здійснюватиме Рахівський районний суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду