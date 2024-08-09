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З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

17:43, 9 серпня 2024
Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».
З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби повідомили про результати дослідження впровадження нової системи оплати праці на державній службі.

За підсумками опитування 22 тис. державних службовців, зокрема, виявилося, що з визначеним класифікаційним кодом саме для своєї посади погоджуються лише 44% державних службовців.

Разом з тим, не погоджуються з визначеним кодом для своєї посади 32% державних службовців, а ще 15% держслужбовців виявилося важко відповісти на вказане питання.

Серед держслужбовців, які виявилися незгодними з визначеним класифікаційним кодом, 27% повідомили, що причиною їх незгоди є рівень оплати праці, який визначається встановленим кодом, а ще 5% зазначили про невідповідність функціоналу посади опису визначеної «сім'ї» посад державної служби.

Згідно з даними НАДС, найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

Зокрема, це пов'язано з тим, що серед державних службовців категорії «В» частіше зустрічаються випадки відсутності доведення до їх відома класифікаційного коду посади, а також більш нижчим рівнем оплати праці.

Цікаво, що ще 9% держслужбовців повідомили, що взагалі не знають про класифікаційний код своєї посади.

Також 15% держслужбовців зазначили, що їм відомі випадки звільнення з державної служби у  державному органі, в якому вони працюють, у зв’язку з незгодою працівника із результатами класифікації посад.

Нагадаємо, що процедура класифікації посад державної служби проводилися наприкінці 2023 року і викликала неоднозначну реакцію у держслужбовців, зокрема, через неспроможність якісно підвищити розмір заробітної плати багатьох категорій держслужбовців.

Нагадаємо, що днями в НАДС повідомили про чергові кадрові проблеми у державній службі. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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