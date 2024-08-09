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Від 6 до 12 тисяч євро з особи за переправлення до Румунії: на Буковині судитимуть чоловіка

23:14, 9 серпня 2024
Обвинувачений долучився до схеми незаконного збагачення від переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Від 6 до 12 тисяч євро з особи за переправлення до Румунії: на Буковині судитимуть чоловіка
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На Буковині судитимуть місцевого жителя, який вимагав від 6 до 12 тисяч євро за незаконне переправлення до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного жителя Чернівецького району за фактом організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений долучився до схеми незаконного збагачення від переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організація незаконного переправлення до Румунії вартувала від 6000 до 12 000 євро з особи.

У червні 2024 року, при спробі незаконно переправити за кордон 5 військовозобов’язаних чоловіків, буковинця затримали прикордонники.

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