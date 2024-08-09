От 6 до 12 тысяч евро с человека за переправку в Румынию: на Буковине будут судить мужчину

Обвиняемый присоединился к схеме незаконного обогащения от переправки мужчин призывного возраста за границу.

На Буковине будут судить местного жителя, требовавшего от 6 до 12 тысяч евро за незаконную переправку в Румынию. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

«Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Черновицкого района по факту организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый присоединился к схеме незаконного обогащения от переправки мужчин призывного возраста за границу. Организация незаконной переправки в Румынию стоила от 6000 до 12 000 евро с человека.

В июне 2024 года при попытке незаконно переправить за границу 5 военнообязанных мужчин буковинца задержали пограничники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.