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От 6 до 12 тысяч евро с человека за переправку в Румынию: на Буковине будут судить мужчину

23:14, 9 августа 2024
Обвиняемый присоединился к схеме незаконного обогащения от переправки мужчин призывного возраста за границу.
От 6 до 12 тысяч евро с человека за переправку в Румынию: на Буковине будут судить мужчину
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На Буковине будут судить местного жителя, требовавшего от 6 до 12 тысяч евро за незаконную переправку в Румынию. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

«Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Черновицкого района по факту организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый присоединился к схеме незаконного обогащения от переправки мужчин призывного возраста за границу. Организация незаконной переправки в Румынию стоила от 6000 до 12 000 евро с человека.

В июне 2024 года при попытке незаконно переправить за границу 5 военнообязанных мужчин буковинца задержали пограничники.

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