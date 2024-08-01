Державні службовці продовжують звільнятися з держслужби, негативні кадрові тенденції посилюються  – НАДС

На державній службі не вистачає близько 35 тисяч держслужбовців.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 1 серпня повідомили про погіршення кадрового становища державної служби.

За даними НАДС, за останні три місяці 2024 року державних службовців в Україні стало менше на 1 242 службовця.

Наразі в Україні нараховується 158 091 державний службовець (категорія «А» - 217 держслужбовців, категорія «Б» - 38 845 та категорія «В» - 119 029 державних службовців).

При цьому негативною є динаміка призначень/звільнень державних службовців з посад. З початку 2024 року на посади призначено 17 895 державних службовців усіх категорій, а звільнено за цей час – 18 917 держслужбовців (тобто звільнилося на 1022 держслужбовця більше, ніж було призначено на посади).

Також в цілому скоротилася кількість посад державної служби згідно до штатного розпису.

Якщо у першому кварталі 2024 року в Україні була передбачена наявність 206 860 посад державної служби, то наразі кількість посад державної служби за штатним розписом становить 198 638 (категорія «А» - 284 держслужбовців, категорія «Б» - 48 449 та категорія «В» - 149 905 державних службовців).

При цьому, попре скорочення штатного розпису, у держслужбі залишається велика кількість вакантних посад – 34 865. Вакантними є 65 посад держслужби категорії «А», 8 998 посад держслужби категорії «Б» та 25 802 посади держслужби категорії «В».

Також, за даними НАДС, 9 412 держслужбовців наразі перебувають у відпустці для догляду за дитиною, 4 078 держслужбовців є мобілізованими або є членами ДФТГ (3 322 чоловіка та 756 жінок), а ще 1 050 держслужбовців з початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і досі перебувають на території інших держав.

Автор В’ячеслав Хрипун

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