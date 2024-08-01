Государственные служащие продолжают увольняться с госслужбы, негативные кадровые тенденции усиливаются – НАДС

На государственной службе не хватает около 35 тысяч госслужащих.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) 1 августа сообщили об ухудшении кадровой составляющей государственной службы.

По данным НАГС, за последние три месяца 2024 года государственных служащих в Украине стало меньше на 1 242 служащих.

В настоящее время в Украине насчитывается 158 091 государственный служащий (категория «А» – 217 госслужащих, категория «Б» – 38 845 и категория «В» – 119 029 государственных служащих).

При этом существует отрицательная динамика назначений/увольнений государственных служащих с должностей. С начала 2024 года на должности назначено 17 895 государственных служащих всех категорий, а уволено за это время – 18 917 госслужащих (т. е. уволилось на 1022 госслужащих больше, чем было назначено на должности).

Также в целом сократилось количество должностей государственной службы согласно штатному расписанию.

Если в первом квартале 2024 года в Украине было предусмотрено наличие 206 860 должностей государственной службы, то сейчас количество должностей государственной службы по штатному расписанию составляет 198 638 (категория «А» - 284 госслужащих, категория «Б» - 48 449 и категория «В» – 149 905 государственных служащих).

При этом, несмотря на сокращение штатного расписания, в госслужбе остается большое количество вакантных должностей – 34 865. Вакантными являются 65 должностей госслужбы категории «А», 8 998 должностей госслужбы категории «Б» и 25 802 должности госслужбы категории «В».

Также, по данным НАГС, 9 412 госслужащих сейчас находятся в отпуске по уходу за ребенком, 4 078 госслужащих являются мобилизованными или являются членами ДФТГ (3 322 мужчины и 756 женщин) и 1 050 госслужащих с началом полномасштабного вторжения выехали на территории других государств, где находятся до сих пор.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.