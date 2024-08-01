В Ровенской области женщина, которая выдавала себя за военнослужащую, пыталась подкупить следователя ГБР за $12 000

Задержали подозреваемую при предоставлении 8 тысяч долларов США аванса.

Правоохранители сообщили о подозрении жительнице Ровенщины, которая выдавала себя за военнослужащую ТРО и волонтера. Ей инкриминируют предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, передает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, женщина, назвавшаяся представительницей четырех подозреваемых в дезертирстве фигурантов уголовных производств, связалась со следователем ГБР и пообещала предоставить документы, подтверждающие, что мужчины находятся на лечении.

«Однако во время встречи она предложила правоохранителю 12 тысяч долларов США за закрытие этих дел и непривлечение уклонистов к ответственности.

О таком «предложении» следователь безотлагательно сообщил свое руководство и спецпрокуратуру, совместно с коллегами задокументировавшую преступление», - заявили в ОГП.

Задержали подозреваемую при предоставлении 8 тысяч долларов США аванса. Во время личного обыска у нее обнаружили 35 тысяч долларов, документы, несколько мобильных телефонов и другие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании для женщины меры пресечения. Кроме этого, проверяется ее причастность к аналогичным схемам.

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