Июль в Киеве стал пятым самым теплым месяцем в рейтинге наблюдений с 1881 года

За месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

Источник фото: Kayla Farmer / Unsplash

В Украинском гидрометеорологическом центре отчитались о погодных итогах жаркого июля в Киеве.

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве составила 24,3°С, что выше климатической нормы на 3,0°С.

В то же время июль стал пятым самым теплым месяцем в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице.

«Холоднее всего было 29 июля, когда минимальная температура снизилась под утро до 14,5°С, а теплее всего – 16 числа, когда максимальная температура повысилась до +36,0°С, установив температурный рекорд», - пишут в Укргидрометцентре.

Всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

Осадков выпало 52 мм или 77 % климатической нормы.

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