Как оформить пенсию онлайн с помощью «Дія.Підпису»: алгоритм действий

10:34, 2 августа 2024
Чтобы подать заявление дистанционно, на веб-портале электронных услуг ПФУ реализовали возможность оформления пенсии с помощью Дія.Підпису.
Иллюстративное фото из открытых источников
В Пенсионном фонде Украины разъяснили, как оформить пенсию онлайн с помощью «Дія.Підпису».
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Дія», активировать «Дія.Підпис» и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.
Следует учитывать требования к скан-копиям документов:
- производятся из оригиналов документов;
- должны быть цветными, четкими и читабельными;
- сохранены в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:
- В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход» и выберите опцию войти в систему через «Дія.Підпис».
- В открывшемся новом окне нажмите кнопку «Получить код для входа».
- После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія». Для этого войдите в приложение «Дія» на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.
- На телефоне нажмите кнопку «Подтвердить».
- Активируйте «Дія.Підпис», переместив кнопку активации в крайнее правое положение.
- Подтвердите свое лицо через проверку фото, следуя подсказкам телефона, и нажмите кнопку «Далее».
- Введите на телефоне пятизначный код для наложения «Дія». Если вы используете «Дія.Підпис» впервые, то ее необходимо запомнить.
- Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через «Дія.Підпис» для входа на вебпортал Пенсионного фонда Украины будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись.
- Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.
- Далее в личном кабинете на портале в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии».
- Выберите вид пенсии (например, «Пенсия за выслугу лет»).
- Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.
- Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку «Сформировать заявление».
- Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Підпис и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
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