Как оформить пенсию онлайн с помощью «Дія.Підпису»: алгоритм действий

Чтобы подать заявление дистанционно, на веб-портале электронных услуг ПФУ реализовали возможность оформления пенсии с помощью Дія.Підпису.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, как оформить пенсию онлайн с помощью «Дія.Підпису».

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Дія», активировать «Дія.Підпис» и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Следует учитывать требования к скан-копиям документов:

производятся из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

В правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход» и выберите опцию войти в систему через «Дія.Підпис». В открывшемся новом окне нажмите кнопку «Получить код для входа». После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія». Для этого войдите в приложение «Дія» на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом. На телефоне нажмите кнопку «Подтвердить». Активируйте «Дія.Підпис», переместив кнопку активации в крайнее правое положение. Подтвердите свое лицо через проверку фото, следуя подсказкам телефона, и нажмите кнопку «Далее». Введите на телефоне пятизначный код для наложения «Дія». Если вы используете «Дія.Підпис» впервые, то ее необходимо запомнить. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через «Дія.Підпис» для входа на вебпортал Пенсионного фонда Украины будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись. Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически. Далее в личном кабинете на портале в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии». Выберите вид пенсии (например, «Пенсия за выслугу лет»). Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения. Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку «Сформировать заявление». Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Підпис и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

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