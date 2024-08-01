В одном из регионов Германии не будут выдавать документы украинским мужчинам: детали

Один из регионов Германии не будет помогать украинским мужчинам с просроченным паспортом.

Федеральная земля Гессен не будет выдавать украинским мужчинам призывного возраста с просроченным загранпаспортом проездной документ для поездок за границу. Он заменяет загранпаспорт. Об этом сообщает DW..

Министерство труда и социальных дел Гессена предоставило ответный ответ 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

«Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны уехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы», - отметили в министерстве.

Отмечается, что в Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин от 18 до 60 лет. В министерстве также добавили, что поощрение мужчин к возвращению в Украину и участию в защите от российской агрессии является «понятными интересами Украины».

Как известно, немецкие проездные документы могут заменять загранпаспорта и выдаются иностранцам в особых случаях. Их выдают лицам, которые могут доказать, что не могут получить или не имеют паспорт. Каждое подобное решение принимается индивидуально.

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