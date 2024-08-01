Практика судов
  1. В мире

В одном из регионов Германии не будут выдавать документы украинским мужчинам: детали

15:08, 1 августа 2024
Один из регионов Германии не будет помогать украинским мужчинам с просроченным паспортом.
В одном из регионов Германии не будут выдавать документы украинским мужчинам: детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральная земля Гессен не будет выдавать украинским мужчинам призывного возраста с просроченным загранпаспортом проездной документ для поездок за границу. Он заменяет загранпаспорт. Об этом сообщает DW..

Министерство труда и социальных дел Гессена предоставило ответный ответ 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

«Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны уехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы», - отметили в министерстве.

Отмечается, что в Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин от 18 до 60 лет. В министерстве также добавили, что поощрение мужчин к возвращению в Украину и участию в защите от российской агрессии является «понятными интересами Украины».

Как известно, немецкие проездные документы могут заменять загранпаспорта и выдаются иностранцам в особых случаях. Их выдают лицам, которые могут доказать, что не могут получить или не имеют паспорт. Каждое подобное решение принимается индивидуально.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственные служащие продолжают увольняться с госслужбы, негативные кадровые тенденции усиливаются – НАДС

На государственной службе не хватает около 35 тысяч госслужащих.

Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.

80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

Рустем Умеров на встрече с бизнесом по повышению налогов пояснил, что обеспечение выплат зарплат военным критически важно

Во время встречи с бизнесом, на которой обсуждалось повышение налогов, Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул критическую необходимость поиска 500 млрд на оборону.

Совет судей предлагает привязать зарплату работников аппаратов судов к размеру судейского вознаграждения

Прикрепление должностного оклада работников аппаратов судов в процентном размере к судейскому вознаграждению повысит размер зарплаты в аппаратах судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Крусян
    Андрій Крусян
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду