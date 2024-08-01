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В одному з регіонів Німеччини не видаватимуть документи українським чоловікам: деталі

15:08, 1 серпня 2024
Один із регіонів Німеччини не допомагатиме українським чоловікам з протермінованим паспортом.
В одному з регіонів Німеччини не видаватимуть документи українським чоловікам: деталі
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Федеральна земля Гессен не видаватиме українським чоловікам призовного віку з протермінованим закордонним паспортом проїзний документ для поїздок за кордон. Він замінює закордонний паспорт. Про це повідомляє DW.

Міністерство праці та соціальних справ Гессену надало відповідну відповідь 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

«Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби», - зазначили у міністерстві.

Зазначається, що у Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. У міністерстві також додали, що заохочування чоловіків до повернення в Україну та участі у захисті від російської агресії є «зрозумілими інтересами України».

Як відомо, німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти і видаються іноземцям в особливих випадках. Їх видають особам, які можуть довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.

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