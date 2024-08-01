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З 14 резервних бригад ЗСУ для ротацій партнери укомплектували зброєю лише три, — Зеленський

14:39, 1 серпня 2024
За словами Володимира Зеленського, Україна має 14 підготовлених бригад для того, щоб вони замінили бійців ЗСУ на лінії фронту, але ці бригади не мають озброєння.
З 14 резервних бригад ЗСУ для ротацій партнери укомплектували зброєю лише три, — Зеленський
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З 14 резервних бригад ЗСУ, які призначено для ротацій солдатів на передовій, західні партнери поки що допомогли з укомплектуванням зброєю лише трьом, що, зокрема, впливає на просування армії рф на фронті. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

«Ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад. 14 бригад, які ми хотіли укомплектувати насамперед зброєю. Це бригади, які повинні захищати нашу Україну і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали б. Ми говорили (з партнерами - ред) і готували відповідні пакети про укомплектацію 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано три, можна зупинити (росіян - ред)?», - заявив Президент.

Раніше Зеленський заявляв, що не всі території можно відвойовувати руками та зброєю.

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