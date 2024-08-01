Бронь мають близько 615 тисяч військовозобов'язаних: у яких галузях найбільше заброньованих працівників

Найбільше заброньованих у енергетичній галузі – 29% від загальної кількості.

У Міністерстві економіки повідомили, скільки військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову у звʼязку із бронюванням. Приблизно 615 000 військовозобовʼязаних мають відстрочку. Найбільше чоловіків забронювала енергетична галузь. Про це пише hromadske.

Загалом Мінекономіки прийняло 33 782 накази про бронювання військовозобов'язаних, з них 17 632 досі чинні.

У галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування розподіл "заброньованих" чоловіків приблизно наступний:

енергетична галузь - 29%;

промисловість, виробництво - 15%;

транспорт - 14%;

агропромисловий комплекс - 12%;

медицина - 6%;

оборонно-промисловий комплекс - 5%;

органи державної влади, інші державні органи - 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій - 2%;

фінансова, банківська сфера - 2%;

сфера торгівлі - 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - 2%;

інші - 7%.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що військовозобов’язаним, які мають бронь, не потрібно проходити ВЛК.

Як відомо, у парламенті зареєстровано кілька законопроектів стосовно запровадження економічного бронювання для більш широкого кола осіб за умови сплати ними збору за бронювання, відсутності боргів, певного рівня «білої» зарплати. Втім, ця ідея наштовхується на критику, у тому числі, від громадських організацій.

Також ми повідомляли, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Зазначимо, що економічне бронювання вже існує у певному вигляді – адже критерій іноземного фінансування застосовують для бронювання окремих громадських організацій і ТОВ, а критерій розміру зарплати і сплати податків – до окремих підприємств.

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