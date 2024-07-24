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Військовозобов’язаним, які мають бронь, не потрібно проходити ВЛК, — Мінцифри

14:36, 24 липня 2024
У Мінцифри зазначили, що ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь.
Військовозобов’язаним, які мають бронь, не потрібно проходити ВЛК, — Мінцифри
Фото: mil.in.ua
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Заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач повідомила, що військовозобов'язаним громадянам, яких забронювали від мобілізації, не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

 «Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу», — сказала Ткач.

Проте вона уточнила, що ВЛК не потрібно проходити до того часу, доки діє бронь.

За словами чиновниці, для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК.

«В нас йде перевірка наявності особи в «Оберезі» й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе», — зазначила Ткач.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Зазначимо, що 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

У новому розкладі хвороб є такі категорії:

  • Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку
  • Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців
  • Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони
  • Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків
  • Тимчасово непридатні. Потребують лікування

Згідно нових змін, при визначенні «придатності» чи «непридатності» військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявляла директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

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