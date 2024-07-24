24 липня Електронний суд працює нестабільно: відома причина

24 липня в Електронному суді наявні тимчасові перебої у роботі.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що впродовж дня 24 липня в Електронному суді наявні тимчасові перебої, які були спричинені терміновими роботами щодо встановлення додаткових систем захисту підсистеми ЕС.

Зазначається, що наразі Підприємство працює над усуненням збоїв.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності та просимо з розумінням віднестись до описаної ситуації», - заявили у ДП.

Раніше у Електронному суді оновили функціонал щодо виконавчих документів.

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