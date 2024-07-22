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У Електронному суді оновили функціонал щодо виконавчих документів

10:54, 22 липня 2024
У Електронному суді при подачі до АСВП реалізовано можливість додавати до заяви необхідну кількість додатків та додано інші функції.
У Електронному суді оновили функціонал щодо виконавчих документів
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що у Електронному суді реалізовано нові функції щодо виконавчих документів.

Серед яких:  

- При подачі до АСВП реалізовано можливість додавати до заяви необхідну кількість додатків.  

- Додано можливість подавати електронні виконавчі документи до АСВП представникам стягувача. Для цього в довіреність додано опцію «Подача до АСВП».  

Якщо на представника вже була видана довіреність, для подачі вказаним представником виконавчого документу до АСВП необхідно анулювати існуючу довіреність та видати нову з вибраною опцією «Подача до АСВП». В результаті, в текст довіреності додається словосполучення «а також пред’являти виконавчі документи, видані у формі електронного документа, на примусове виконання до органів державної виконавчої служби (приватних виконавців).»  

- При подачі до АСВП заяви, в якості представника, автоматично (як додатки) до заяви додаються електронні довіреності (виписка з ЄДР для керівника юридичної особи).  

- Додано можливість оновлювати статус поданої заяви для станів «Відправка» та «Помилка відправки».

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