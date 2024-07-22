В Электронном суде обновили функционал по исполнительным документам

В Электронном суде при подаче в АСИП реализована возможность добавлять в заявление необходимое количество документов и добавлены другие функции.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в Электронном суде реализованы новые функции по исполнительным документам.

Среди которых:

- При подаче в АСИП реализована возможность добавлять к заявлению необходимое количество документов.

- Добавлена ​​возможность подавать электронные исполнительные документы в АСИП представителям взыскателя. Для этого в доверенность добавлена ​​опция «Подача в АСИП».

Если на представителя уже была выдана доверенность, для подачи указанным представителем исполнительного документа в АСИП необходимо аннулировать существующую доверенность и выдать новую с выбранной опцией «Подача в АСИП». В результате, в текст доверенности добавляется словосочетание «а также предъявлять исполнительные документы, изданные в форме электронного документа, на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы (частных исполнителей)».

- при подаче в АСИП заявления, в качестве представителя, автоматически (как приложения) к заявлению добавляются электронные доверенности (выписка из ЕГР для руководителя юридического лица).

- Добавлена ​​возможность обновлять статус поданного заявления для состояний «Отправка» и «Ошибка отправки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.