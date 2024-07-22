Спасатели нашли тело парня, который упал в Днепр из-за обрыва канатной дороги

На реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

Источник фото: ГСЧС

Спасатели обнаружили тело парня, который вчера упал в реку Днепр в Киеве из-за обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста в Киеве.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, по состоянию на 10:00 поисково-спасательные работы завершены.

«Тело парня 2004 года рождения, найдено и доставлено на берег», - говорится в сообщении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в воскресенье, 21 июля, поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

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