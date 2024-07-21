Обрыв троса через Днепр в Киеве: на аттракционе погиб 20-летний парень

В результате обрыва погиб молодой парень.

Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщалось, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе через реку Днепр. В результате инцидента погиб молодой парень. Раньше была информация, что в реку упала девушка. Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники.

В результате обрыва погиб парень 2004 года рождения, приехавший в Киев на отдых.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что из-за обрыва на аттракционе погиб парень.

«По информации Национальной полиции, после проведенного опроса на месте происшествия удалось выяснить, что во время обрыва троса на аттракционе находился парень в возрасте ориентировочно до 30 лет», - заявили в КГГА.

По состоянию на 16:00 обследовано 2500 кв. дна реки. Поисково-спасательные работы продолжаются.

«Сегодня около 13.35, на аттракционе-спуске через реку Днепр между Пешеходным мостом и островом Труханов, оборвался один из 3-х тросов канатного спуска, в результате чего совершавший спуск мужчина упал в воду. Установлено, что обрыв троса произошел примерно в 50 метрах от Набережного шоссе», — отмечает источник.

Сразу после инцидента на место прибыли правоохранители и водолазы, однако тело погибшего до сих пор не зашли.

Издание добавляет, что полицейские по прибытии на место происшествия обнаружили, что аттракцион не работает, а его персонал на месте отсутствует.

Правоохранители пытаются выяснить личности работников и руководителя аттракциона.

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