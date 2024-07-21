Рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону

Руху транспорту на Набережному шосе частково обмежений.

У Києві триває рятувально-пошукова операція з метою знайти дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону. До операції залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

За інформацією Патрульної поліції Києва, аварія на атракціоні спричинила ускладнення руху транспорту на Набережному шосе.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що місто звертатиметься до правоохоронців з вимогою провести ретельне розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.

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