У Польщі через кілька хвилин після зльоту розбився літак: пілот загинув

Загинув пілот легкого літака Prząśniczka J1B.

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У Польщі сталася авіакатастрофа легкого літака Prząśniczka J1B, внаслідок якої загинув пілот, повідомляє Polsat News.

Катастрофа сталася неподалік села Липова у Сілезькому воєводстві через кілька хвилин після зльоту. Літак належав місцевому авіаклубу.

«Перед 9 годиною ранку пожежники отримали повідомлення про авіакатастрофу в Липовій. На місце події виїхало кілька пожежних бригад. Пожежу довелося гасити, оскільки літак спалахнув після удару об землю», – повідомив представник пожежної служби.

75-річний пілот, який керував літаком, не вижив.

Наразі на місці події працюють служби під наглядом прокурора. Розслідуванням обставин катастрофи займається Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

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