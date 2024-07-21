Чи можна продавати енергетичні напої неповнолітнім: відповідь Держпродспоживслужби

У суб’єктів господарювання немає підстав відмовляти будь-якому покупцеві у продажу напоїв, у назві яких міститься визначення «енергетичний».

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів роз’яснила, чи має право суб’єкт господарювання продавати енергетичні напої неповнолітнім.

Так, в Україні чинним законодавством передбачено заборону продажу деяких товарів особам, які не досягли 18 років, повний перелік яких визначено статтею 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а саме:

пива (крім безалкогольного);

алкогольних та слабоалкогольних напоїв;

столових вин;

тютюнових виробів;

електронних сигарет;

рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Енергетичні напої у цьому переліку не згадуються.

Отже, у суб’єктів господарювання немає підстав відмовляти будь-якому покупцеві у продажу напоїв, у назві яких міститься визначення «енергетичний».

Окрім того, Законом України «Про захист прав споживачів» передбачено, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг, а продавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Проте енергетичні напої містять високий рівень цукру, кофеїну та інших стимулювальних речовин. Відповідна інформація обов’язково має бути відображена на маркуванні.

Держпродспоживслужба радить споживачам свідомо та зважено приймати рішення про вживання таких напоїв.

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