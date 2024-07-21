400 доларів за «квиток» до Молдови: іноземця подозрюють в незаконному переправленні призовників через кордон

Чоловік зобов’язався сприяти незаконному переправленню осіб через державний кордон поза пунктами пропуску на територію Республіки Молдова з врахуванням об’їзду встановлених по напрямку руху блокпостів.

На Вінниччині повідомлено про підозру іноземцю, який за 400 доларів сприяв незаконному переправленню призовників через державний кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області повідомлено про підозру чоловіку у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданні транспортних засобів, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом липня цього року четверо військовозобов’язаних через месенджер «Telegram» отримали від невстановлених осіб попередній інструктаж щодо порядку незаконного виїзду з України.

Пізніше вони зустрілися з «перевізником» – 38-річним жителем Одеси, громадянином іноземної держави, який зобов’язався сприяти їх незаконному переправленню через державний кордон поза пунктами пропуску на територію Республіки Молдова з врахуванням об’їзду встановлених по напрямку руху блокпостів, зазначили у прокуратурі.

Вартість послуги становила 100 доларів з кожної особи.

Під час руху до державного кордону зловмисника було затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Наразі до підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі 181 тисячу гривень.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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