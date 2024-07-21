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400 долларов за «билет» в Молдову: иностранца подозревают в незаконной переправке призывников через границу

21:49, 21 июля 2024
Мужчина обязался содействовать незаконной переправке лиц через государственную границу вне пунктов пропуска на территорию Республики Молдова с учетом объезда установленных по направлению движения блокпостов.
400 долларов за «билет» в Молдову: иностранца подозревают в незаконной переправке призывников через границу
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В Винницкой области сообщено о подозрении иностранцу, который за 400 долларов способствовал незаконной переправке призывников через государственную границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Тульчинской окружной прокуратуры Винницкой области сообщено о подозрении мужчине в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, предоставлении транспортных средств, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле этого года четверо военнообязанных через мессенджер «Telegram» получили от неустановленных лиц предварительный инструктаж о порядке незаконного выезда из Украины.

Позже они встретились с «перевозчиком» – 38-летним жителем Одессы, гражданином иностранного государства, который обязался содействовать их незаконной переправке через государственную границу вне пунктов пропуска на территорию Республики Молдова с учетом объезда установленных по направлению движения блокпостов, отметили в прокуратуре. .

Стоимость услуги составила 100 долларов с каждого человека.

Во время движения к государственной границе злоумышленник был задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время к подозреваемому судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме 181 тысячу гривен.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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