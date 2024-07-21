Можно ли продавать энергетические напитки несовершеннолетним: ответ Госпродпотребслужбы

У субъектов хозяйствования нет оснований отказывать любому покупателю в продаже напитков, в названии которых содержится определение «энергетический».

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разъяснила, вправе ли предприятие продавать энергетические напитки несовершеннолетним.

Так, в Украине действующим законодательством предусмотрен запрет продажи некоторых товаров лицам, не достигшим 18 лет, полный перечень которых определен статьей 153 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей используются в электронных сигаретах и ​​горючего», а именно:

пива (кроме безалкогольного);

алкогольных и слабоалкогольных напитков;

столовых вин;

табачных изделий;

электронных сигарет;

жидкостей, используемых в электронных сигаретах;

устройств потребления табачных изделий без их сгорания.

Энергетические напитки в этом списке не упоминаются.

Следовательно, у субъектов хозяйствования нет оснований отказывать любому покупателю в продаже напитков, в названии которых содержится определение «энергетический».

Законом Украины «О защите прав потребителей» предусмотрено, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг, а продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.

Однако энергетические напитки содержат высокий уровень сахара, кофеина и других стимулирующих веществ. Соответствующая информация обязательно должна быть отображена на маркировке.

Госпродпотребслужба советует потребителям сознательно и взвешенно принимать решения об употреблении таких напитков.

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