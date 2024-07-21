В Польше через несколько минут после взлета разбился самолет: пилот погиб

Погиб пилот легкого самолета Prząśniczka J1B.

Источник фото: Polsat News

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В Польше произошла авиакатастрофа легкого самолета Prząśniczka J1B, в результате которой погиб пилот, сообщает Polsat News.

Катастрофа произошла недалеко от села Липовая в Силезском воеводстве через несколько минут после взлета. Самолет принадлежал местному авиаклубу.

«Перед 9 часами утра пожарные получили сообщение об авиакатастрофе в Липовой. На место происшествия выехало несколько пожарных бригад. Пожар пришлось тушить, поскольку самолет вспыхнул после удара о землю», - сообщил представитель пожарной службы.

75-летний пилот, который управлял самолетом, не выжил.

Сейчас на месте происшествия работают службы под наблюдением прокурора. Расследованием обстоятельств катастрофы занимается Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

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