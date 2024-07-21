Спасатели ищут девушку, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона

Движение транспорта на Набережном шоссе частично ограничено.

В Киеве продолжается спасательно-поисковая операция с целью найти девушку, которая упала в Днепр из-за обрыва троса аттракциона. К операции привлечены специальная техника и катера с водолазами.

По информации Патрульной полиции Киева, авария на аттракционе вызвала осложнения движения транспорта на Набережном шоссе.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что город будет обращаться к правоохранителям с требованием провести тщательное расследование как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.

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