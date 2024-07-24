24 июля Электронный суд работает нестабильно: известна причина

24 июля в Электронном суде имеются временные перебои в работе.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в течение дня 24 июля в Электронном суде имеются временные перебои, вызванные срочными работами по установлению дополнительных систем защиты подсистемы.

В настоящее время Предприятие работает над устранением сбоев.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к описанной ситуации», - заявили в ДП.

Ранее в Электронном суде обновили функционал по исполнительным документам.

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