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Где пограничники ловят больше всего военнообязанных «туристов», – рассказали в ГПСУ

17:10, 24 июля 2024
На границах с Молдовой и Румынией растет количество попыток незаконного пересечения границы военнообязанными украинцами.
Где пограничники ловят больше всего военнообязанных «туристов», – рассказали в ГПСУ
Источник фото: ГПСУ
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На границах Украины с Молдовой и Румынией зафиксировано наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы военнообязанными украинцами. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на пресс-конференции в Медиацентре Украины.

Демченко отметил, что хотя попытки нелегального выезда граждан из Украины фиксируются и на границах с другими странами Европейского Союза, наибольшая активность наблюдается именно на участках границы с Молдовой и Румынией.

«Наиболее активные направления - граница с Молдовой и Румынией. На других участках, в частности на границе с Венгрией, Словакией, Польшей также присутствуют такие попытки, но в значительно меньшем количестве», - отметил Демченко.

Он добавил, что попытки пересечения границы регистрируются почти ежедневно и не уменьшаются. Граждане, как правило, пытаются пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

«Мы за последнее время не видим резкого увеличения, но, к сожалению, нет и уменьшения количества попыток незаконного пересечения границы. Дни могут отличаться - в отдельные дни больше нарушителей задерживаем, в другие дни - меньше, но такие попытки происходят ежедневно», - подытожил спикер ГПСУ.

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