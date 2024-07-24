Де прикордонники ловлять найбільше військовозобов'язаних «туристів», – розповіли в ДПСУ

На кордонах з Молдовою та Румунією зростає кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов'язаними українцями.

Джерело фото: ДПСУ

На кордонах України з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов'язаними українцями. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на пресконференції в Медіацентрі Україна.

Демченко зазначив, що хоча спроби нелегального виїзду громадян з України фіксуються і на кордонах з іншими країнами Європейського Союзу, найбільша активність спостерігається саме на ділянках кордону з Молдовою та Румунією.

«Найбільш активні напрямки – кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості», – зазначив Демченко.

Він додав, що спроби перетину кордону реєструються майже щодня і не зменшуються. Громадяни, як правило, намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

«Ми за останній час не бачимо різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися – в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні – менше, але такі спроби відбуваються щоденно», – підсумував речник ДПСУ.

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