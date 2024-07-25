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Грошова допомога при підписанні першого контракту: хто та скільки отримає

07:36, 25 липня 2024
Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується кожного року в держбюджеті, станом на 1 січня.
Грошова допомога при підписанні першого контракту: хто та скільки отримає
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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання грошової допомоги при підписанні першого контракту.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується кожного року в держбюджеті, станом на 1 січня. У 2024 році він становить 3028,00 грн.

Тож нині, уклавши контракт, можна отримати:

- особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (3028,00 грн) — 24 224 грн;

- особам сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;

- особам офіцерського складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Така виплата передбачена військовим:

  • яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
  • яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;
  • які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира.

Кому допомога не виплачується:

  • особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;
  • особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.
  • особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.
  • у разі продовження військової служби за новим контрактом;
  • у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених із військової служби за контрактом;
  • у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

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