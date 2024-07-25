У Києві із 26 липня до 24 серпня обмежать рух вулицею Героїв Дніпра

Обмеження руху пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

У КМДА повідомили, що із 26 липня до 24 серпня обмежать рух на вул. Героїв Дніпра. Обмеження діятиме на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вул. Героїв Дніпра з вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської.

Як зазначає КК «Київавтодор», обмеження руху пов’язані з продовженням реконструкції (влаштуванням дорожнього зʼїзду) транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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