В Киеве с 26 июля по 24 августа ограничат движение по улице Героев Днепра

Ограничения движения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

В КГГА сообщили, что с 26 июля по 24 августа ограничат движение на ул. Героев Днепра. Ограничение будет действовать на участке от кольцевой развязки на пересечении ул. Героев Днепра по ул. Зои Гайдай до ул. Богатырской.

Как отмечает КК «Киевавтодор», ограничения движения связаны с продолжением реконструкции (устройством дорожного съезда) транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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