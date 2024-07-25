Практика судов
  1. В Украине

В Киеве с 26 июля по 24 августа ограничат движение по улице Героев Днепра

07:18, 25 июля 2024
Ограничения движения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.
В Киеве с 26 июля по 24 августа ограничат движение по улице Героев Днепра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В КГГА сообщили, что с 26 июля по 24 августа ограничат движение на ул. Героев Днепра. Ограничение будет действовать на участке от кольцевой развязки на пересечении ул. Героев Днепра по ул. Зои Гайдай до ул. Богатырской.

Как отмечает КК «Киевавтодор», ограничения движения связаны с продолжением реконструкции (устройством дорожного съезда) транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестов на когнитивные способности для конкурсов на должности судей нет, и когда они будут, неизвестно – Денис Маслов

В Верховной Раде сообщили, почему решили отменить требование о необходимости получать 75% баллов за тестирование на когнитивные способности – иначе конкурс в апелляции потерпит крах.

Конкурс на должности заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и дисциплинарных инспекторов: список финалистов и новые проблемы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 5 кандидатов, на должности дисциплинарных инспекторов – 48, но есть нюанс.

В ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовывали тех, кто имеет право на отсрочку – полиция разоблачила коррупцию в ТЦК

Работники ТЦК создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, а также мобилизовывали их с целью повышения показателя эффективности работы, в дальнейшем за деньги увольняли с военной службы.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава требует снять гриф государственной тайны с дела о «сливах» в НАБУ

Гизо Углава обратился к НАБУ и САП, чтобы снять гриф секретности с данных уголовного производства об утечках информации из НАБУ.

Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва