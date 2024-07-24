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Илон Маск опроверг слухи о $45 млн на президентскую кампанию Дональда Трампа

16:34, 24 июля 2024
Маск заявил, что его взносы в президентскую кампанию Трампа на значительно более низком уровне.
Илон Маск опроверг слухи о $45 млн на президентскую кампанию Дональда Трампа
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Американский миллиардер Илон Маск опроверг слухи о том, что он якобы ежемесячно будет выделять 45 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа. Об этом Маск рассказал в интервью Джорджу Питерсону.

Маск пояснил, что он является основателем America PAC («Американский коалиционный избирательный комитет»), организации, целью которой является продвижение принципов, которые, по его мнению, сделали Америку успешной.

«Я делаю некоторые пожертвования в America PAC, но на значительно более низком уровне, и ключевые ценности PAC заключаются в поддержке меритократии и индивидуальной свободы. Республиканцы преимущественно, но не полностью, на стороне заслуг и свободы», - отметил Маск.

Таким образом, бизнесмен опроверг информацию о крупных финансовых вливаниях в поддержку конкретных политических кампаний, подчеркивая свою приверженность общим принципам, а не конкретным кандидатам.

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