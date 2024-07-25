Как получить информацию из Реестра должников по делам о банкротстве: разъяснение

Ведомости из Реестра должников по делам о банкротстве предоставляется в форме информационного письма по соответствующему письменному запросу в управление Министерства юстиции, в котором необходимо указать сведения о субъекте, в отношении которого запрашивается информация.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, как получить информацию из Реестра должников по делам о банкротстве (неплатежеспособности).

Ведомости из Реестра должников по делам о банкротстве (неплатежеспособности) предоставляется в форме информационного письма по соответствующему письменному запросу в Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев), в котором необходимо указать сведения о субъекте, о котором запрашивается информация:

- для юридических лиц - наименование, код по ЕГРПОУ, полный адрес местонахождения;

- для физических лиц-предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о проведении государственной регистрации, полный адрес местонахождения (места проживания/нахождения).

- для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта в форме книжечки / номер паспорта в форме карты, полный адрес места жительства (нахождение).

В запросе необходимо указать основания для получения сведений, обоснование необходимости оперативного получения таких сведений, способ (адрес) получения информационного письма.

Запрос должен содержать личную подпись (собственноручно в случае направления письменного запроса или с применением электронной подписи при подаче электронного запроса/направления на электронную почту).

Дополнительно отмечается, что с 1 июня 2024 г. внедрено в опытную эксплуатацию программное обеспечение автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность», которая обеспечивает:

- сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений о ходе производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) и финансово-экономических показателях должника;

- формирование Единого реестра должников, в отношении которых открыто производство по делу о банкротстве (неплатежеспособности) и Единого реестра арбитражных управляющих Украины;

- функционирование электронного кабинета арбитражного управляющего и специализированной страницы вебсайта Минюста, посредством которой обеспечивается доступ к информации о должниках по делам о банкротстве (неплатежеспособность)

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