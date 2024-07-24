Из-за туристического сезона почти вдвое увеличился поток людей и транспорта на границе с Польшей

На границе Львовщины фиксируется увеличение трафика на 40% из-за туристического сезона.

С началом туристического сезона и повышением активности отдыхающих, в пунктах пропуска на границе Львовской области наблюдается значительное увеличение потока людей и транспорта на 40%. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Пограничники отметили, что наибольшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска «Краковец», «Шегини» и «Рава-Русская», где часто образуются очереди автомобилей и автобусов. В то же время меньшая интенсивность движения отмечается на пунктах «Смильница», «Грушев» и «Угринов».

Актуальную информацию о состоянии накопления транспортных средств перед пунктами пропуска можно отследить на официальных ресурсах Госпогранслужбы, в частности на странице Западного регионального управления и 7-го пограничного Карпатского отряда.

Госпогранслужба также отметила, что скорость пересечения границы зависит от координации работы всех контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска, а также работников смежной стороны.

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