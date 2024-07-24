Через туристичний сезон майже удвічі збільшився потік людей і транспорту на кордоні з Польщею

На кордоні Львівщини фіксується збільшення трафіку на 40% через туристичний сезон.

З початком туристичного сезону та підвищенням активності відпочивальників, в пунктах пропуску на кордоні Львівської області спостерігається значне збільшення потоку людей і транспорту на 40%. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники зазначили, що найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Рава-Руська», де часто утворюються черги автомобілів та автобусів. Водночас менша інтенсивність руху відзначається на пунктах «Смільниця», «Грушев» та «Угринів».

Актуальну інформацію про стан накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску можна відстежити на офіційних ресурсах Держприкордонслужби, зокрема на сторінці Західного регіонального управління та 7-го прикордонного Карпатського загону.

Держприкордонслужба також зазначила, що швидкість перетину кордону залежить від координації роботи всіх контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у пунктах пропуску, а також працівників суміжної сторони.

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