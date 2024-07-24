У Литві позбавили громадянства шістьох осіб, які приховали набуття паспортів рф

Шістьох людей позбавили громадянства Литви за приховування факту отримання російського паспорта.

Литва відкликала громадянство шістьох осіб, з’ясувавши, що вони приховали набуття громадянства рф. Про це повідомляє «LRT».

За інформацією Департаменту міграції, їх було позбавлено громадянства Литви після перевірок, під час яких з'ясувався факт приховування отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.

З початку цього року, аналізуючи потоки пасажирів, які часто подорожують між Литвою та росією чи білоруссю, на перевірку було відібрано майже 2 тисячі осіб.

З'ясувалося, що понад 1700 з них легально мають множинне громадянство, або ж є громадянами Литви і мають дозвіл на проживання в рф або білорусі.

Однак, у ході перевірок було встановлено, що шість громадян Литви не лише сховали факт набуття російського громадянства, а й не мають права на подвійне громадянство.

До того ж, ніхто з цих людей не співпрацював з Департаментом міграції і не відгукнувся на запити надати документи, що підтверджують їхнє право на подвійне громадянство.

У Департаменті міграції нагадали, що громадянин Литовської Республіки, який отримав громадянство іншої держави, зобов'язаний протягом двох місяців письмово повідомити по це Департамент міграції.

Особи, які не виконали цей обов'язок у встановлений термін, піддаються покаранню згідно зі статтею 532 Кодексу адміністративних правопорушень. У статті передбачено штраф від 300 до 850 євро.

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