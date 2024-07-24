В Литве лишили гражданства шестерых человек, которые скрыли обретение паспортов рф

Шесть человек лишили гражданства Литвы за сокрытие факта получения российского паспорта.

Литва отозвала гражданство шести человек, выяснив, что они скрыли обретение гражданства рф. Об этом сообщает «LRT».

По информации Департамента миграции, они были лишены гражданства Литвы после проверок, во время которых выяснился факт сокрытия получения российского гражданства и несообщение об этом в установленном порядке.

С начала этого года, анализируя потоки пассажиров, часто путешествующих между Литвой и россией или беларусью, на проверку было отобрано почти 2 тысячи человек.

Выяснилось, что более 1700 из них легально имеют множественное гражданство, или же являются гражданами Литвы и имеют вид на жительство в рф или беларуси.

Однако, в ходе проверок было установлено, что шесть граждан Литвы не только скрыли факт получения российского гражданства, но и не имеют права на двойное гражданство.

Ко всему этому, никто из этих людей не сотрудничал с Департаментом миграции и не откликнулся на запросы предоставить документы, подтверждающие их право на двойное гражданство.

В Департаменте миграции напомнили, что гражданин Литовской Республики, получивший гражданство другого государства, обязан в течение двух месяцев письменно уведомить об этом Департамент миграции.

Лица, не выполнившее эту обязанность в установленный срок, подвергаются наказанию согласно статье 532 Кодекса административных правонарушений. В статье предусмотрен штраф от 300 до 850 евро.

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