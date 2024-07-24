Практика судов
  1. В мире

Румыния подняла истребители F-16 в ответ на российскую атаку беспилотников на украинские порты на Дунае

15:48, 24 июля 2024
Румыния проверит, падали ли обломки в результате сбития российских беспилотников.
Румыния подняла истребители F-16 в ответ на российскую атаку беспилотников на украинские порты на Дунае
Источник фото: Digi24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ночью с 23 на 24 июля Румыния подняла два истребителя F-16 в ответ на российскую атаку беспилотников на украинские порты на Дунае, которые расположены в непосредственной близости от румынской границы. Об этом сообщает издание Digi24.

Министерство обороны Румынии отметило, что в связи с новыми атаками российских беспилотников на объекты в Украине, в частности в уезде Тулча, усилили меры по мониторингу воздушного пространства. Военные самолеты F-16 были подняты в 2:19 с 86-й авиабазы Борча для наблюдения за ситуацией в воздухе и вернулись на базу около 4:20.

Румынские военные также объявили об отправке команды в район поселка Плауру, расположенного на противоположной стороне Дуная от Измаила, для поиска возможных фрагментов сбитых беспилотников, которые могли упасть на территории Румынии. Поиски будут продолжаться в течение дня.

Национальный военный командный центр также сообщил об установлении мер оповещения населения в уезде Тулча и о проведении расследований на местах для выявления возможных предметов, упавших на национальную территорию. По данным Министерства национальной обороны, по состоянию на 3:45 все охваченные районы были освобождены от тревоги.

Министерство обороны Румынии продолжает информировать союзные структуры в режиме реального времени и находится с ними в постоянном контакте, обещая предоставить дополнительную информацию в зависимости от развития ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Паспортные сервисы за границей возобновили оформление загранпаспортов, но мужчинам нужно иметь QR-код в Резерв+

Зарубежные подразделения ГП «Документ» с 24 июля начали снова оформлять загранпаспорта.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене «автоматического» продления срока содержания под стражей во время войны

По словам автора, законопроект направлен на выполнение решения КСУ.

Новые изменения в порядок ведения Единого реестра судебных решений: изменения касаются Антимонопольного комитета Украины

В Реестре судебных решений теперь предусмотрены все виды определений судов хозяйственной юрисдикции по делам, которые рассматриваются с участием АМКУ.

Судебная реформа для вступления в ЕС – Минюст сообщил, что разрабатывается план реформ вместе с общественными организациями

Уже существует проект структуры Дорожной карты по подразделениям «Судебная власть и основные права» и «Юстиция, свобода и безопасность», которая станет базой для переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Суд отменил штраф ТЦК за то, что мужчина не предъявил военно-учетный документ, потому что в Реестре «Оберег» были данные о его пребывании на учете

ТЦК наложил штраф 17 тысяч грн на мужчину за то, что тот не показал свой военно-учетный документ, но в этом же постановлении ТЦК отметил, что по данным Реестра «Оберег» мужчина состоит на учете – что решил суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду