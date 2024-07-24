Румыния подняла истребители F-16 в ответ на российскую атаку беспилотников на украинские порты на Дунае

Румыния проверит, падали ли обломки в результате сбития российских беспилотников.

Источник фото: Digi24

Ночью с 23 на 24 июля Румыния подняла два истребителя F-16 в ответ на российскую атаку беспилотников на украинские порты на Дунае, которые расположены в непосредственной близости от румынской границы. Об этом сообщает издание Digi24.

Министерство обороны Румынии отметило, что в связи с новыми атаками российских беспилотников на объекты в Украине, в частности в уезде Тулча, усилили меры по мониторингу воздушного пространства. Военные самолеты F-16 были подняты в 2:19 с 86-й авиабазы Борча для наблюдения за ситуацией в воздухе и вернулись на базу около 4:20.

Румынские военные также объявили об отправке команды в район поселка Плауру, расположенного на противоположной стороне Дуная от Измаила, для поиска возможных фрагментов сбитых беспилотников, которые могли упасть на территории Румынии. Поиски будут продолжаться в течение дня.

Национальный военный командный центр также сообщил об установлении мер оповещения населения в уезде Тулча и о проведении расследований на местах для выявления возможных предметов, упавших на национальную территорию. По данным Министерства национальной обороны, по состоянию на 3:45 все охваченные районы были освобождены от тревоги.

Министерство обороны Румынии продолжает информировать союзные структуры в режиме реального времени и находится с ними в постоянном контакте, обещая предоставить дополнительную информацию в зависимости от развития ситуации.

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