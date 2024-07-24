Apple подтвердила разработку складного iPhone: запуск запланирован на 2026 год

Apple начала подготовку к выпуску складного iPhone.

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Слухи о разработке складного iPhone наконец получили подтверждение. Согласно сообщению издания The Information, Apple планирует выпустить свой первый складной смартфон в 2026 году. Устройство будет похоже на Galaxy Flip от Samsung, имея дизайн «раскладушки». Об этом сообщает «Межа».

Apple активно сотрудничает с поставщиками в Азии для получения компонентов для нового устройства. По данным источников, разработка под кодовым названием V68 свидетельствует о том, что проект движется вперед.

Одной из ключевых задач для Apple является устранение видимой складки на экране, которая обычно появляется там, где дисплей сгибается. Решение этой проблемы имеет решающее значение для соответствия устройства стандартам качества Apple. Если проблемы с качеством не будут решены, существует вероятность, что компания может отказаться от выпуска складного iPhone.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ Hankooki и ET News, Apple с 2024 года проводит активные исследования и разработки складного смартфона. Последние патенты компании также подтверждают интерес к складным технологиям. В 2024 году Apple подписала контракт на поставку панелей с Samsung Display (SDC).

Учитывая типичную для Apple двухлетнюю разработку новых продуктов, запуск складного iPhone в 2026 году выглядит вполне реалистичным.

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