Apple підтвердила розробку складаного iPhone: запуск запланований на 2026 рік

Apple розпочала підготовку до випуску складаного iPhone.

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Чутки про розробку складаного iPhone нарешті отримали підтвердження. Згідно з повідомленням видання The Information, Apple планує випустити свій перший складаний смартфон у 2026 році. Пристрій буде схожий на Galaxy Flip від Samsung, маючи дизайн «розкладачки». Про це повідомляє «Межа».

Apple активно співпрацює з постачальниками в Азії для отримання компонентів для нового пристрою. За даними джерел, розробка під кодовою назвою V68 свідчить про те, що проект рухається вперед.

Однією з ключових задач для Apple є усунення видимої складки на екрані, яка зазвичай з'являється там, де дисплей згинається. Вирішення цієї проблеми має вирішальне значення для відповідності пристрою стандартам якості Apple. Якщо проблеми з якістю не будуть вирішені, існує ймовірність, що компанія може відмовитися від випуску складаного iPhone.

Згідно з повідомленнями південнокорейських ЗМІ Hankooki та ET News, Apple з 2024 року проводить активні дослідження та розробки складаного смартфона. Останні патенти компанії також підтверджують інтерес до складаних технологій. У 2024 році Apple підписала контракт на постачання панелей з Samsung Display (SDC).

Враховуючи типову для Apple дворічну розробку нових продуктів, запуск складаного iPhone у 2026 році виглядає цілком реалістичним.

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