Очільник НАЗК Віктор Павлущик призначив своїм заступником Сергія Гупяка

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик 24 липня призначив своїм заступником Сергія Гупяка.
До призначення в Національне агентство Сергій Гупяк працював начальником четвертого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, згодом керував цим відділом.
З 2008 року працював в органах прокуратури, пройшовши шлях від слідчого до начальника управління прокуратури Вінницької області.
У 2022-2023 роках був кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, увійшовши до трійки переможців конкурсу.
Брав участь в цьогорічному конкурсі на посаду Голови НАЗК, де також дійшов до фіналу.
Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, згодом – з відзнакою Національну академію прокуратури України.
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