Глава НАПК Виктор Павлущик назначил своим заместителем Сергея Гупяка

В 2022-2023 годах Сергей Гупяк был кандидатом на должность директора НАБУ.

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик 24 июля назначил своим заместителем Сергея Гупяка.

До назначения в Национальное агентство Сергей Гупяк работал начальником четвертого следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком, затем руководил этим отделом.

С 2008 года работал в органах прокуратуры, пройдя путь от следователя до начальника управления прокуратуры Винницкой области.

В 2022-2023 годах был кандидатом на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, войдя в тройку победителей конкурса.

Участвовал в конкурсе на должность Главы НАПК, где также дошел до финала.

Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, со временем – с отличием Национальную академию прокуратуры Украины.

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