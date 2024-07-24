Вояж в Приднестровье закончился задержанием: пограничники остановили две машины

Пограничники задержали группу из восьми «туристов» недалеко от границы с Молдовой.

Источник фото: ГПСУ

Вояж восьми человек, которые планировали незаконно пересечь границу, завершился в нескольких километрах от границы с Приднестровским регионом Молдовы. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Две машины, в которых находились шесть пассажиров, были остановлены пограничниками неподалеку от границы. По информации, организатором «путешествия» был администратор телеграмм-канала, через который мужчины заказали незаконные услуги. Водители автомобилей должны были получить 42 тыс. грн за транспортные услуги, тогда как организатор рассчитывал на большую прибыль: от 130 до 150 тыс. грн с каждого «клиента».

Однако планы нарушителей были сорваны еще до достижения границы. Водители и организатор задержаны, им грозит уголовная ответственность. На нарушителей составлены административные протоколы, и дела уже переданы в суд.

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