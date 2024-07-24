Новые изменения в порядок ведения Единого реестра судебных решений: изменения касаются Антимонопольного комитета Украины

В Реестре судебных решений теперь предусмотрены все виды определений судов хозяйственной юрисдикции по делам, которые рассматриваются с участием АМКУ.

Высший совет правосудия 23 июля 2024 года утвердил изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений, приведя его в соответствие с нормами Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности Антимонопольного комитета Украины».

Как отметили в ВСП, указанным Законом раздел IV Хозяйственного процессуального кодекса Украины дополнен статьей 252-1 (Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства по ходатайствам Антимонопольного комитета Украины, территориального отделения Антимонопольного комитета Украины).

Высший совет правосудия решил внести изменения в пункт 4 раздела ІІ Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений, а именно предусмотреть в нем все виды определений хозяйственного суда и полный перечень субъектов представления соответствующего ходатайства в хозяйственный суд в соответствии со статьей 252-1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

В частности, в подпункт 2 пункта 4 раздела II Порядка внесены изменения, которыми предусмотрено, что для каждого электронного экземпляра судебного решения судья, принявший это решение, формирует соответствующие информационные сведения, в том числе признак необходимости отсрочки на срок, установленный законом, обеспечения общего доступа к образам информационных ресурсов Реестра для соответствующих определений хозяйственного суда о предоставление разрешения Антимонопольному комитету Украины, органам Антимонопольного комитета Украины, территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины, имеющих полномочия на проведение проверки и/или на совершение процессуальных действий, предусмотренных абзацем первым части десятой статьи 252-1 ХПК Украины.

Также внесены изменения в пункт 2 раздела III, пункт 2 раздела Х Порядка, которыми урегулированы вопросы отправки в Реестр судебных решений судов, которые ликвидированы или находятся на стадии ликвидации, путем предоставления возможности новообразованным судам самостоятельно отправлять электронные экземпляры судебных решений ликвидированного суда в Реестр и т. д.

Полный список изменений выглядит следующим образом:

Пункт 4 розділу ІІ Порядку викласти в такій редакції:

«4. Для кожного електронного примірника судового рішення та окремої думки судді суддя (суддя-доповідач), який ухвалив судове рішення, за допомогою АСДС формує такі інформаційні відомості:

1) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні;

2) ознака необхідності відтермінування на строк, установлений законом, забезпечення загального доступу до образів інформаційних ресурсів Реєстру для:

ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії;

ухвал господарського суду про надання дозволу Антимонопольному комітету України, органу Антимонопольного комітету України, територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, доступу до приміщень, інших володінь, інших місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або на вчинення окремих процесуальних дій, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, у вигляді проведення огляду, опломбовування (опечатування), накладення арешту на майно, вилучення майна;

інших судових рішень, порядок обмеження доступу до яких у Реєстрі встановлений законом;

3) Відмітка (відмітки) про необхідність надсилання судового рішення до інших державних електронних інформаційних ресурсів.».

Пункт 2 розділу ІІІ Порядку викласти в такій редакції:

«2. У разі надсилання до Реєстру судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювали судді, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру відповідного електронного примірника втратили можливість його підписання власним КЕП (за наявності в табелі обліку робочого часу відомостей щодо судді, підтверджених первинними документами, про підстави відсутності на роботі з нез’ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронного органу, військового комісаріату; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; згідно з наказами про відрядження, про надання відпустки, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), такі електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру або особа, визначена наказом голови суду, або голова суду (особа, яка виконує його обов’язки) у якому зберігається судова справа, крім випадків, коли судові рішення були ухвалені судами, які перебувають (перебували) в процесі припинення (ліквідації).

У цьому разі електронні примірники таких судових рішень підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру особа, визначена наказом голови новоутвореного суду, або голова (особа, яка виконує його обов’язки) новоутвореного суду, у якому зберігається архівна копія АСДС суду, що перебуває (перебував) у процесі припинення (ліквідації).

Електронний примірник відповідного наказу в день його підписання із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та контактних телефонів таких осіб, їхніх електронних адрес і посилених сертифікатів відкритих ключів КЕП вноситься до АСДС та надсилається адміністратору.».

Пункт 1 розділу VIIIПорядку викласти в такій редакції:

«1. Образи інформаційних ресурсів Реєстру відкриваються для загального доступу не пізніше наступного робочого дня після завершення оброблення та знеособлення відповідних інформаційних ресурсів Реєстру, окрім образів інформаційних ресурсів, зазначених у пункті 4 розділу II цього Порядку. До таких образів інформаційних ресурсів Реєстру загальний доступ забезпечується через один рік після їх реєстрації в Реєстрі або в інший строк, установлений законом.».

Пункт 2 розділу Х Порядку викласти в такій редакції:

«2. У разі надсилання до Реєстру судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювали судді, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру відповідного електронного примірника втратили можливість його підписання власним КЕП (за наявності в табелі обліку робочого часу відомостей щодо судді, підтверджених первинними документами, про підстави відсутності на роботі із нез’ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронного органу, військового комісаріату; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; згідно з наказами про відрядження, про надання відпустки, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), такі електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру або особа, визначена наказом голови суду, або голова суду (особа, яка виконує його обов’язки), у якому зберігається судова справа, крім випадків, коли судові рішення були ухвалені судами, які перебувають (перебували) в процесі припинення (ліквідації).

У цьому разі електронні примірники таких судових рішень підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру особа, визначена наказом голови новоутвореного суду, або голова (особа, яка виконує його обов’язки) новоутвореного суду, у якому зберігається архівна копія АСДС суду, що перебуває (перебував) у процесі припинення (ліквідації).».

Напомним, что 25 июня Совет правосудия предоставил полный доступ к информации Единого государственного реестра судебных решений судье Европейского суда по правам человека от Украины и Уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека.

Автор: Вячеслав Хрипун

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