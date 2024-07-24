Нові зміни до порядку ведення Єдиного реєстру судових рішень: зміни стосуються Антимонопольного комітету України

У Реєстрі судових рішень відтепер передбачені усі види ухвал судів господарської юрисдикції у справах, що розглядаються за участю АМКУ.

Вища рада правосуддя 23 липня 2024 року затвердила зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, привівши його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України».

Як зазначили у ВРП, вказаним Законом розділ IV Господарського процесуального кодексу України доповнено статтею 2521 (Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження за клопотаннями Антимонопольного комітету України, територіального відділення Антимонопольного комітету України).

Вища рада правосуддя вирішила внести зміни до пункту 4 розділу ІІ Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме передбачити у ньому всі види ухвал господарського суду та повний перелік суб’єктів подання відповідного клопотання до господарського суду відповідно до статті 2521Господарського процесуального кодексу України.

Зокрема, до підпункту 2 пункту 4 розділу ІІ Порядку внесено зміни, якими передбачено, що для кожного електронного примірника судового рішення суддя, який ухвалив це рішення, формує відповідні інформаційні відомості, в тому числі ознаку необхідності відтермінування на строк, встановлений законом, забезпечення загального доступу до образів інформаційних ресурсів Реєстру для відповідних ухвал господарського суду про надання дозволу Антимонопольному комітету України, органу Антимонопольного комітету України, територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, які мають повноваження на проведення перевірки та/або на вчинення процесуальних дій, передбачених абзацом першим частини десятої статті 2521 ГПК України.

Також внесено зміни до пункту 2 розділу ІІІ, пункту 2 розділу Х Порядку, якими врегульовано питання надсилання до Реєстру судових рішень судів, які ліквідовані або знаходяться на стадії ліквідації, шляхом надання можливості новоутвореним судам самостійно надсилати електронні примірники судових рішень ліквідованого суду до Реєстру тощо.

Повний перелік змін виглядає наступним чином:

Пункт 4 розділу ІІ Порядку викласти в такій редакції:

«4. Для кожного електронного примірника судового рішення та окремої думки судді суддя (суддя-доповідач), який ухвалив судове рішення, за допомогою АСДС формує такі інформаційні відомості:

1) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні;

2) ознака необхідності відтермінування на строк, установлений законом, забезпечення загального доступу до образів інформаційних ресурсів Реєстру для:

ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії;

ухвал господарського суду про надання дозволу Антимонопольному комітету України, органу Антимонопольного комітету України, територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, доступу до приміщень, інших володінь, інших місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або на вчинення окремих процесуальних дій, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, у вигляді проведення огляду, опломбовування (опечатування), накладення арешту на майно, вилучення майна;

інших судових рішень, порядок обмеження доступу до яких у Реєстрі встановлений законом;

3) Відмітка (відмітки) про необхідність надсилання судового рішення до інших державних електронних інформаційних ресурсів.».

Пункт 2 розділу ІІІ Порядку викласти в такій редакції:

«2. У разі надсилання до Реєстру судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювали судді, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру відповідного електронного примірника втратили можливість його підписання власним КЕП (за наявності в табелі обліку робочого часу відомостей щодо судді, підтверджених первинними документами, про підстави відсутності на роботі з нез’ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронного органу, військового комісаріату; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; згідно з наказами про відрядження, про надання відпустки, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), такі електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру або особа, визначена наказом голови суду, або голова суду (особа, яка виконує його обов’язки) у якому зберігається судова справа, крім випадків, коли судові рішення були ухвалені судами, які перебувають (перебували) в процесі припинення (ліквідації).

У цьому разі електронні примірники таких судових рішень підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру особа, визначена наказом голови новоутвореного суду, або голова (особа, яка виконує його обов’язки) новоутвореного суду, у якому зберігається архівна копія АСДС суду, що перебуває (перебував) у процесі припинення (ліквідації).

Електронний примірник відповідного наказу в день його підписання із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та контактних телефонів таких осіб, їхніх електронних адрес і посилених сертифікатів відкритих ключів КЕП вноситься до АСДС та надсилається адміністратору.».

Пункт 1 розділу VIIIПорядку викласти в такій редакції:

«1. Образи інформаційних ресурсів Реєстру відкриваються для загального доступу не пізніше наступного робочого дня після завершення оброблення та знеособлення відповідних інформаційних ресурсів Реєстру, окрім образів інформаційних ресурсів, зазначених у пункті 4 розділу II цього Порядку. До таких образів інформаційних ресурсів Реєстру загальний доступ забезпечується через один рік після їх реєстрації в Реєстрі або в інший строк, установлений законом.».

Пункт 2 розділу Х Порядку викласти в такій редакції:

«2. У разі надсилання до Реєстру судових рішень та окремих думок суддів, що ухвалювали судді, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру відповідного електронного примірника втратили можливість його підписання власним КЕП (за наявності в табелі обліку робочого часу відомостей щодо судді, підтверджених первинними документами, про підстави відсутності на роботі із нез’ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронного органу, військового комісаріату; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; згідно з наказами про відрядження, про надання відпустки, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), такі електронні примірники підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру або особа, визначена наказом голови суду, або голова суду (особа, яка виконує його обов’язки), у якому зберігається судова справа, крім випадків, коли судові рішення були ухвалені судами, які перебувають (перебували) в процесі припинення (ліквідації).

У цьому разі електронні примірники таких судових рішень підписує власним КЕП та надсилає до Реєстру особа, визначена наказом голови новоутвореного суду, або голова (особа, яка виконує його обов’язки) новоутвореного суду, у якому зберігається архівна копія АСДС суду, що перебуває (перебував) у процесі припинення (ліквідації).».

Нагадаємо, що 25 червня Рада правосуддя надала повний доступ до інформації Єдиного державного реєстру судових рішень судді Європейського суду з прав людини від України та Уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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