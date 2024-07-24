Вояж до Придністров'я закінчився затриманням: прикордонники зупинили дві автівки

Прикордонники затримали групу з восьми «туристів» неподалік кордону з Молдовою.

Джерело фото: ДПСУ

Вояж восьми осіб, які планували незаконно перетнути кордон, завершився за кілька кілометрів від кордону з Придністровським регіоном Молдови. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Дві автівки, в яких перебували шість пасажирів, були зупинені прикордонниками неподалік від кордону. За інформацією, організатором «мандрівки» був адміністратор телеграм-каналу, через який чоловіки замовили незаконні послуги. Водії автомобілів мали отримати 42 тис. грн за транспортні послуги, тоді як організатор розраховував на більший прибуток: від 130 до 150 тис. грн з кожного «клієнта».

Однак плани порушників були зірвані ще до досягнення кордону. Водіїв і організатора затримано, їм загрожує кримінальна відповідальність. На порушників складено адміністративні протоколи, і справи вже передано до суду.

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