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Румунія підняла винищувачі F-16 у відповідь на російську атаку безпілотників на українські порти на Дунаї

15:48, 24 липня 2024
Румунія перевірить, чи падали уламки в результаті збиття російських безпілотників.
Румунія підняла винищувачі F-16 у відповідь на російську атаку безпілотників на українські порти на Дунаї
Джерело фото: Digi24
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Вночі з 23 на 24 липня Румунія підняла два винищувачі F-16 у відповідь на російську атаку безпілотників на українські порти на Дунаї, які розташовані в безпосередній близькості від румунського кордону. Про це повідомляє видання Digi24.

Міністерство оборони Румунії зазначило, що у зв'язку з новими атаками російських безпілотників на об'єкти в Україні, зокрема в повіті Тулча, посилили заходи з моніторингу повітряного простору. Військові літаки F-16 були підняті о 2:19 з 86-ї авіабази Борча для спостереження за ситуацією в повітрі і повернулися на базу близько 4:20.

Румунські військові також оголосили про відправлення команди в район селища Плауру, що розташоване на протилежному боці Дунаю від Ізмаїла, для пошуку можливих фрагментів збитих безпілотників, які могли впасти на території Румунії. Пошуки триватимуть протягом дня.

Національний військовий командний центр також повідомив про встановлення заходів оповіщення населення в повіті Тулча та про проведення розслідувань на місцях для виявлення можливих предметів, що впали на національну територію. За даними Міністерства національної оборони, станом на 3:45 всі охоплені райони були звільнені від тривоги.

Міністерство оборони Румунії продовжує інформувати союзні структури в режимі реального часу та перебуває з ними у постійному контакті, обіцяючи надати додаткову інформацію залежно від розвитку ситуації.

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