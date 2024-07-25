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Як отримати інформацію з Реєстру боржників у справах про банкрутство: роз’яснення

08:46, 25 липня 2024
Відомості з Реєстру боржників у справах про банкрутство надається  у формі інформаційного листа за відповідним письмовим запитом до управління Міністерства юстиції, в якому необхідно вказати відомості про субʼєкта, щодо якого запитується інформація.
Як отримати інформацію з Реєстру боржників у справах про банкрутство: роз’яснення
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, як отримати інформацію з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Відомості з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) надається  у формі інформаційного листа за відповідним письмовим запитом до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), в якому необхідно вказати відомості про субʼєкта, щодо якого запитується інформація:

 - для юридичних осіб - найменування, код за ЄДРПОУ, повна адреса місцезнаходження;

- для фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації, повна адреса місцезнаходження (місця проживання/перебування).

- для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки, повна адреса місця проживання (перебування).

У запиті необхідно вказати підстави для отримання відомостей, обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей, спосіб (адресу) отримання інформаційного листа.

 Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням електронного підпису при поданні електронного запиту/направлення на електронну пошту).

Додатково зазначається, що з 1 червня 2024 року  впроваджено в дослідну експлуатацію програмне забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», яка забезпечує:

- збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та фінансово-економічні показники боржника;

- формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;

- функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

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